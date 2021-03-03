В британском графстве Девон выставили на продажу подземный бункер, расположенный недалеко от курортного города Салкомб, за 435 тысяч фунтов стерлингов ($607 тысяч), пишет The Independent. Сооружение было оборудовано специально для госслужащих.

Двухэтажный бункер Hope Cove был построен в 1941 году в качестве радиолокационной станции. После Второй мировой войны в связи с угрозой ядерной атаки он был переоборудован в резервную правительственную штаб-квартиру. Внутри объекта находятся 56 спален, которые могут вместить до 250 человек.

Запасов топлива в бункере должно было хватить на 35 дней работы генераторов системы энергоснабжения и жизнеобеспечения. Объект находился в состоянии готовности до 1990-х.

Недвижимость не впервые выставлена на продажу. Hope Cove попытались продать в феврале этого года, но тогда на аукционе лот не достиг резервной цены, и теперь его снова выставили на торги.

По словам представителя аукционного дома Clive Emson Auctioneers, бункером интересовался целый ряд потенциальных покупателей. Так, некоторые рассматривают возможность превратить его в склад вина или сыра, а другие видят в нем будущий общественный центр с помещениями для различных занятий. Некоторые клиенты размышляют о превращении бункера в отель.

Смотритель Кристофер Хауэлл сказал Sky News: «Объект был спроектирован таким образом, чтобы обеспечить герметичность, работала система рециркуляции воздуха, и если бы сюда попало что-нибудь радиоактивное, это могло бы обеспечить обитателям некоторую защиту».

По словам Хауэлла, здание было «в высшей степени защищенным», а люди находились на объекте постоянно, чтобы поддерживать его «в рабочем состоянии» в случае взрыва. Смотритель говорит, что в бункере может бродить призрак, по слухам, летчик военного времени, который ночами якобы поднимается по лестнице.

В 2016 году в 40 км от Торонто продавали дом с ядерным бункером по еще большей стоимости – $1,2 миллиона. В том же году в Великобритании своего покупателя искало бывшее бомбоубежище времен Второй мировой войны.