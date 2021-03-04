Хоким (глава) Самаркандской области Эркин Турдимов принял главу Генерального консульства Турецкой республики в Самарканде Салиха Джанера. Как передает Central Asia.Media, в ходе встречи обе стороны отмитили, что отношения дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства между двумя странами интенсивно развиваются и укрепляются по всем направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

По словам Салиха Джанера, здание Генерального консульства в Самарканде, согласно постановлению правительства страны от 18 августа 2020 года, будет сдано в эксплуатацию 8 марта. Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, в церемонии открытия ожидаются визит и участие министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2020 году наибольшее количество компаний открыла Турция. Согласно данным Государственного комитета республики, в течение прошлого года в стране запустили бизнес 305 турецких предприятий. Это обеспечило Турции первое место в соответствующем рейтинге. Всего в Узбекистане за прошлый год открылось 1715 иностранных компаний. Вслед за Турцией в рейтинге идет Россия, которая представлена 265 новыми предприятиями, сразу за ней – Китай (147 компаний).

Чаще всего иностранные фирмы выбирают для ведения бизнеса Ташкент, Самарканд и Сурхандарью, а больше всего иностранные бизнесмены инвестируют в сферы промышленности, торговли, строительства и сельского хозяйства.