Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится сейчас у него в гостях в Грозном, и в шутливой форме попросил обещанное американскими властями вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении разыскиваемого. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!» – отметил он.

По его словам, отказаться от такого щедрого вознаграждения «было бы глупо», так как «жить на что-то надо». Глава Чечни добавил, что деньги возьмет только наличными, так как его «иностранные счета с миллионами долларов» были заблокированы из-за санкций США и ЕС.

«С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием – возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать», — написал он.

Кадыров предложил «упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20» и передать ему через кого-нибудь в Грозный, где его «все знают, дорогу покажут». «После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – подчеркнул Кадыров.

Ранее ФБР объявило о розыске 13 человек, включая Пригожина, находящегося под санкциями США, по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Вашингтон предложил вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения, которые помогут арестовать близкого к Кремлю бизнесмена. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, ранее также называли его адрес и просили им за это заплатить. «Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тыс. за предоставленные сведения», – говорили в пресс-службе компании.

Сам Пригожин отмечал, что «страшилки о России» являются «прикрытием колоссального разрыва между глубинным государством и народом» США. ФБР «устраивает шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», – говорил он.

В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.