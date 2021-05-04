«Жена султана Сулеймана» готова к роли в российском кино

Актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем Султан (жена султана Сулеймана) в сериале «Великолепный век», не против сыграть в российском кино. Она уже умеет читать и писать по-русски. Об этом актриса рассказала во время своего визита в столицу РФ, где она блеснула на красной дорожке на открытии Московского Международного кинофестиваля. #Москва #Хюррем #актриса