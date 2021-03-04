В Петроградском районе Петербурга на набережной реки Карповки открылся мемориал памяти медицинских работников, погибших во время пандемии, сообщает «Медуза». Автор скульптуры из бронзы под названием «Печальный ангел» – петербургский художник Роман Шустров, который сам умер от коронавируса14 мая 2020 года.

В церемонии открытия мемориала участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Петроградского района Иван Громов и главные врачи Госпиталя для ветеранов войн, НИИ Джанелидзе и Александровской больницы. Также на открытии присутствовала вдова автора монумента Мария Касьяненко.

Открытие скульптуры состоялось на день раньше, чем ранее его анонсировали. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский объяснил, что церемонию фактически провели тайно, чтобы губернатор смог открыть памятник единолично, без инициаторов создания мемориала – Галины Артеменко и Ирины Масловой.

Первый мемориал памяти погибших от коронавируса медиков появился в Санкт-Петербурге в апреле 2020 года на Малой Садовой улице напротив городского комитета по здравоохранению. «Стена памяти» возникла стихийно: на ней размещались портреты врачей, умерших от ковида. В ноябре власти демонтировали мемориал, пообещав открыть новый.

Инициатор «Стены памяти» Ирина Маслова назвала тайное открытие «немужским поступком». «Я не могу комментировать неадекватность поведения чиновника, отвечающего за город. Но я составлю обращение к президенту о том, что этот губернатор недостоин нашего города и мы просим снять его с должности за утрату доверия граждан», – заявилаона.