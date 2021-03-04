Средняя стоимость авиабилета из России заграницу за год с начала пандемии коронавируса и введения ограничений на международные перелеты выросла более, чем на 50%, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные сайтов по продаже билетов Biletix и Aviasales.

В начале марта 2021-го билет за рубеж можно приобрести за 15,7 тысячи рублей, что на 55% дороже, чем в марте 2020-го, и на 39,5% больше, чем за тот же период 2019 года,

На некоторых направлениях стоимость билетов по сравнению с докризисным 2019 годом выросла в разы больше. Так, забронированный билет в ОАЭ, по расчетам Aviasales, в среднем стоит 23,7 тысячи рублей против 12,3 тысячи два года назад, а перелет из Москвы в Минск — 13,6 тысячи против 6,5 тысячи. Билет в Грузию подорожал в два с половиной раза до 15,7 тысячи рублей, на Мальдивы — на 36% (до 40,1 тысячи рублей), в Египет — на 29% (до 16,4 тысячи рублей).

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают рост цен на билеты с падением курса рубля и ограниченным предложением. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что россиян готовы принять около 40 стран, но прямое авиасообщение открыто лишь с незначительным числом. В итоге туристы активно используют доступные транспортные хабы — Стамбул, Дубай и Минск.

Внутри страны стоимость перелетов растет не столь быстро. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тысячи рублей, это фактически соответствует значению допандемийного 2019 года (4,89 тысячи рублей), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле.

Но на популярные направления за два года стоимость выросла. Так, полет в одну сторону в Сочи в марте стоит 5,2 тыс. руб., что на 8% дороже, чем в начале весны 2019 года.

В марте 2020 года Россия, как и многие другие государства, закрыла регулярное пассажирское авиасообщение с большинством стран мира из-за пандемии коронавируса. На данный момент разрешены полеты в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Швейцарию, Танзанию, Индию, Катар, Финляндию, Египет и ряд других стран.