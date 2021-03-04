КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Канада потеснила США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов
В топ-10 также вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия
Канада потеснила США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов
Фото: Reuters / Others
4 марта 2021 г.

Канада обошла США и стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, свидетельствуют результаты совместного исследования BCG и The Network, основанные на данных за 2020 год.

«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США», – говорится в выводах исследования. По данным исследователей, ее выбрали 24% респондентов.

Кроме того, в топ-10 вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.

При этом исследование показало, что интерес к переезду в другую страну ради работы снизился. Так, из 209 тысяч участников из 190 стран к переезду готовы около 50%, при этом в 2014 и 2018 годах этот показатель составил 64% и 57% соответственно.

В прошлом году трудовые мигранты посчитали более привлекательными те страны, которые лучше других смогли противостоять новой коронавирусной инфекции. «Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, - Сингапур и Новая Зеландия - стали новичками рейтинга», - цитирует авторов исследования РИА «Новости».

В то же время обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в этом рейтинге, а Италия и Испания и вовсе выпали из первой десятки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us