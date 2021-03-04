Активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках патриотической акции «Защитим память героев». Об этом они сообщили в социальных сетях, однако спустя некоторое время удалили публикации, пишет портал «Урал56.Ру».

В посте говорилось, что 22 февраля активисты движения, представители Молодежной палаты Орска и Российского союза молодежи почтили память «военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой». Запись сопровождали две фотографии, на одной из которых запечатлена молодая женщина, которая кладет красные гвоздики к памятнику. На плите по-русски и по-венгерски написано «В память о венгерских военнопленных, погибших во Второй мировой войне».

Ситуацию прокомментировал глава оренбургского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Михаил Кузнецов, который извинился за допущенную ошибку. По его словам, юные активисты были уверены, что во Второй мировой войне Венгрия была союзником СССР.

«Представители "Молодой гвардии" из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны», – заявил журналистам Кузнецов и повторно принес извинения.

Как отмечает издание «Урал56.ру», военные Королевства Венгрия участвовали во Второй мировой войне на стороне Германии, Италии и Японии. В годы войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных, в котором в том числе содержали солдат венгерской армии. Они выполняли множество работ на предприятиях Орска, возводили жилые дома и объекты. Людей, умерших в плену, хоронили в братских могилах, а в 2000-е годы их потомки установили на местах захоронений надгробные камни.