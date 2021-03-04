Правительство РФ намерено увеличить финансирование госпрограммы «Информационное общество» с целью увеличения охвата аудитории телеканала Russia Today (RT) и цитируемости агентства «Россия Сегодня», куда входят РИА «Новости», Sputnik и другие проекты, пишет издание It's My City со ссылкой на проект поправок.

В ближайшие четыре года на поддержку создания телерадиопрограмм и электронных СМИ планируется потратить не менее 211,1 миллиарда рублей.

Так, например, в 2021 году на нужды информационных каналов заложили 52,3 миллиарда рублей, в 2022 – 52,9 миллиарда, в 2023 - 53,4 миллиарда рублей. Столько же запланировано на 2024 год.

При этом за предыдущие четыре года объемы финансирования составили 177,1 млрд рублей, а изначально на развитие телерадиопрограмм и электронных СМИ государство планировало потратить примерно в полтора раза меньше.

Средства из госбюджета пойдут на: • увеличение планового охвата аудитории телеканала RT с 800 до 900 миллионов зрителей в год; • увеличение количества часов вещания медиахолдинга «Россия сегодня» на иностранную аудиторию в сутки со 110 до 114; • поднятие цитируемости СМИ, относящихся к медиахолдингу «Россия сегодня», с 2,8 миллиона до 3 миллионов единиц; • увеличение охвата аудитории «Российской газеты» с 118,2 миллиона до 120,5 миллионов читателей.

Также в цели обновленной программы входит увеличение объема теле- и радиовещания российских обязательных каналов, которые относятся к ВГТРК, и долю собственного контента в сетке телеканала «Общественное телевидение России».

Ответственным за исполнение поручений будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сколько именно денег получит каждое отдельное СМИ, не уточняется.

В 2020 году на финансирование Russia Today предназначалось 18,1 миллиарда рублей, а медиахолдинга «Россия сегодня» – 6,8 миллиарда.