На побережье Черного моря недалеко от Геленджика журналисты обнаружили резиденцию, которая якобы принадлежит патриарху Кириллу. «Среди лесов, массива уникальной пицундской сосны и гор, затерялся домик. Его владелец известен давно — патриарх Кирилл. В действительности „домиком“ владения назвать сложно, ведь они поражают своим масштабом, дороговизной и приватностью», — пишет Readovka.ru.

По данным издания, эту резиденцию называют «Духовным центром» Московской патриархии, однако здание стало личной дачей патриарха за 22 миллиарда рублей, куда он приезжает отдыхать несколько раз в год.

«Настоящее время» подчеркивает, что в резиденции не проходят богослужения. «Там еще ни разу не проходило ни одного богослужения, туда постоянно приезжает патриарх отдыхать. Более того, сам участок и близлежащую территорию – леса и все, что находится у дороги, – охраняют сотрудники ФСО, поэтому очень сложно там даже прогуляться. Это создает огромные проблемы для местных жителей, для туристов», – указывает издание.

По словам журналистам, на территории дворца также имеются виноградники.

Строительство здания началось еще в 2004 году, когда ныне покойный патриарх Алексий планировал построить там небольшую дачу в пределах 1,8 гектара. Предполагалось, что территория не затронет туристические места. С приходом Кирилла, отмечают журналисты, границы объекта расширились до 21 гектара – в него стали входить запретные земли лесфонда и туристическая тропа. Это стало не только проблемой для местных, но и большой экологической катастрофой. Для того, чтобы соорудить дворец на Черноморском побережье, было вырублено несколько гектаров краснокнижной пицундской сосны.