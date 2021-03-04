Судан постепенно превращается в арену военного противостояния России и США, отмечает Al Jazeera.

Американский военный корабль USS Winston S. Churchill пришвартовался в Порт-Судане на следующий день после того, как российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в тот же порт на Красном море. Несколькими днями ранее в Порт-Судан прибыл быстроходный транспортный корабль USNS Carson City, входящий в состав командования морских перевозок ВМС США. По мнению аналитиков, военно-морская активность – свидетельство конкуренции за создание прочного плацдарма на красноморском побережье, хотя официально прибытие российских и американских кораблей связано с «поддержкой демократических преобразований и мира» в стране.

Об усилении конкуренции на побережье Судана также говорит тот факт, что 9 декабря 2020 года Россия официально объявила о намерении создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Порт-Судане, способный разместить до 300 военнослужащих и гражданских лиц, и принимать военные корабли с ядерной энергетической установкой.

Новость о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане заставила США немедленно отправить свои военные корабли в Судан, а американский военный атташе в Хартуме посетил военно-морскую базу местных ВМС Фламинго-Бэй и пообещал продолжить укрепление американо-суданского военного сотрудничества.

«Россия хотела приступить к созданию военно-морской базы, но американцы почувствовали, что началась «раздача пирога», поэтому они поспешили преградить русским дорогу», – заявил военнослужащий ВМС Судана, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, «их конкуренция в регионе ведется со времен войны в Персидском заливе, когда были созданы первые пункты материально-технического обеспечения».

Генерал-майор Мухаммед Халиль ас-Саим считает, что в Судане российская база создана не будет – страна взяла курс на Соединенные Штаты и придерживается западных установок в военной сфере. По его мнению, русские намереваются в долгосрочной перспективе заполучить выход к Красному морю, а американцы всеми силами пытаются этому противостоять. Ас-Саим добавил, что Соединенные Штаты не позволят России добраться до Африканского Рога и Красного моря, так как это будет угрожать безопасности в том числе и Израиля.

Специалист в области международных отношений и внешней политики доктор Рашид Мухаммед Али аш-Шейх полагает, что у американцев будет больше возможностей, так как они проводят политику, сочетающую в себе вопросы безопасности и экономики, в то время как Россия тяготеет к военной политике. Соглашение между Россией и Суданом было подписано в декабре 2020 года. По данным российской стороны, создание в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Как ранее выяснили журналисты Центра «Досье», в подготовке документов по объекту в Судане ключевую роль сыграли люди бизнесмена и куратора ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина – они согласовывали всю необходимую документацию на протяжении нескольких лет.