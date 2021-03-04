Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего визита в Бухарскую область поручил установить в населенных пунктах региона грузовые контейнеры и оснастить их современным оборудованием, сообщили в пресс-службе администрации Бухарской области. В контейнерах будут жить малоимущие семьи.

Данная мера была предпринята с целью создания новых рабочих мест и привлечения кадров в сферу услуг.

Во исполнение данного поручения хокимиятом области в сотрудничестве с таможенным управлением и заводом «Ремонт механика» была создана рабочая группа, с помощью которой на сегодняшний день собрано около 1000 контейнеров из разных уголков страны.

Отмечается, что в контейнерах будет сделан современный ремонт, они будут оснащены необходимым оборудованием. Жилье на основе льготного кредитования раздадут семьям, нуждающимся в социальной помощи.

Ранее хоким (глава администрации) Бухарской области Ботир Зарипов переехал жить в вагон-контейнер на колесах в махалле Давлатбой Алатского района. До него на подобный шаг решилсяхоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.