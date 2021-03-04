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1000 малоимущих семей в Бухарской области получат новое жилье
Сначала в вагоны-контейнеры переехали главы администраций Узбекистана, чтобы быть ближе к народу. Теперь президент Мирзиёев распорядился соорудить тысячу таких контейнеров с современным ремонтом для нуждающихся семей
1000 малоимущих семей в Бухарской области получат новое жилье
Фото: хокимият Бухарской области / Others
4 марта 2021 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего визита в Бухарскую область поручил установить в населенных пунктах региона грузовые контейнеры и оснастить их современным оборудованием, сообщили в пресс-службе администрации Бухарской области. В контейнерах будут жить малоимущие семьи.

Данная мера была предпринята с целью создания новых рабочих мест и привлечения кадров в сферу услуг.

Во исполнение данного поручения хокимиятом области в сотрудничестве с таможенным управлением и заводом «Ремонт механика» была создана рабочая группа, с помощью которой на сегодняшний день собрано около 1000 контейнеров из разных уголков страны.

Отмечается, что в контейнерах будет сделан современный ремонт, они будут оснащены необходимым оборудованием. Жилье на основе льготного кредитования раздадут семьям, нуждающимся в социальной помощи.

Ранее хоким (глава администрации) Бухарской области Ботир Зарипов переехал жить в вагон-контейнер на колесах в махалле Давлатбой Алатского района. До него на подобный шаг решилсяхоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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