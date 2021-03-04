Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин потребовал от Общероссийского народного фронта (ОНФ) доказать, что организация не является иностранным агентом, а также указать источники финансирования, сообщила организация на своей странице ВКонтакте.

Таким образом чиновник отреагировал на критику ОНФ, которая заинтересовалась государственной закупкой иномарки Toyota Camry за 2,22 миллиона рублей.

В начале марта организация порекомендовала Юрину отказаться от госзакупки автомобиля, назвав ее «расточительной, особенно в такое финансово непростое для страны время», и сделать выбор в пользу машины экономкласса до одного миллиона рублей.

После критики организации глава района потребовал предоставить «актуализированную выписку» из министерства юстиции «о том, что организация не является иностранным агентом, с указанием источников финансирования ее деятельности».

«Честно говоря, не знаем даже, как комментировать данный запрос на нашу гражданскую позицию, с которой солидарны жители республики, а также глава Удмуртии Александр Бречалов и спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев», – сказано в сообщении Общероссийского народного фронта по Удмуртской Республике.

Также Юрин потребовал, чтобы ОНФ прислал документы, «подтверждающие полномочия его представителей для осуществления контрольно-надзорных функций, полномочия экспертов ОНФ, документы, подтверждающие их квалификацию на осуществление указанных видов контрольной деятельности». Местное отделение организации попросило прокуратуру оценить «неадекватное письмо малопургинских чиновников» и провести проверку.

Муниципальные власти планировали купить Toyota Camry для центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единой дежурно-диспетчерской службы. В заявке было указано, что мощность двигателя автомобиля должна составлять не менее 180 лошадиных сил, само авто должно быть 2021 года выпуска, иметь шесть динамиков аудиосистемы, тонировку и кожаный салон.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Среди официальных задач ОНФ -– контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

В 2016 году Счетная палата обнаружила, что МЧС закупает мобильные пункты управления на базе дорогостоящих легковых авто, «оснащенных всем, начиная с кожаных салонов». МЧС посоветовали приобретать по программе госзакупок «менее роскошные» транспортные средства и чаще закупать продукцию российского автопрома.