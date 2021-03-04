Зенитная ракетная система малой и средней дальности Hisar прошла успешные испытания в 2019 году. После Министерство оборонной промышленности Турции объявило о начале разработки ЗРК большой и средней дальности Hisar-U.

Зенитную ракетную систему малой и средней дальности Hisar турецкая компания Aselsan впервые представила на проходившей с 5 по 8 мая 2015 года в Стамбуле 12-й международной выставке International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015). Система Hisar включала зенитные ракетные комплексы средней дальности Hisar, малой дальности Hisar-A и общую систему управления огнем. Разработчиком зенитных управляемых ракет для обеих ЗРК выступила турецкая компания Roketsan.

Баллистические летные испытания ЗУР малой дальности Hisar-A были начаты в октябре 2013 года, а ЗУР средней дальности Hisar-O для комплекса Hisar – в августе 2014 года. Обе ракеты вертикального старта с двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем имеют высокую степень общности конструкции и используют радиокомандную систему наведения на маршевом участке траектории и инфракрасное самонаведение – на конечном участке.

Однако уже в 2015 стали появляться сведения о том, что турецкий оборонпром занят увеличением радиуса перехвата системы. Известно, что в разработке принимают участие сразу несколько турецких оборонных компаний: Aselsan, Roketsan, FNSS, MKEK, BMC и еще несколько научно-исследовательских центров.

На сегодняшний день отсутствует точная информация о дизайне и ТТХ разрабатываемой системы ПВО-ПРО большой дальности. В сети распространяются разные вариации схем ЗРС Hisar-U, но речь идет лишь о предполагаемом дизайне. В свою очередь, ТТХ системы строжайшим образом скрывают.

Турецкие эксперты отмечают, что первые прототипы ЗРС будут готовы к 2023-2025 годам. Серийное же производство будет запущено ориентировочно в 2026-2027 годах. При этом они все-таки считают, что предварительные тактико-технические характеристики ЗРС могут быть следующими.

Минимальная дальность: 30 км

Максимальная дальность: по разным источникам от 100 до 200+ км

Минимальная высота полета целей: 100 метров

Максимальная высота полета целей: 20+ км

Так, на фото представлены возможные варианты конструкции ЗРС, распространившиеся в интернете с 2015 года. Интересно, что на данных схемах система имеет 12 и 18 пусковых установок в то время, как у аналогов не больше 4 ПУ. Шасси было разработано турецкой оборонной компанией FNSS, конструкция шасси называет SAMUR (AAAB).

Также интересно, что дизайн и конструкция напоминают американский комплекс ПРО театра военных действий – ЗРК THAAD.

Для Турции данный проект станет одним из ключевых в оборонной сфере. Системы ПВО играют важнейшую стратегическую роль в случае конфликта. Аналогичные системы/комплексы большой дальности производит ограниченное число стран, среди разработок: американские «Пэтриот»и THAAD, российские С-400 и разрабатываемый С-500, совместный французско-итальянский SAMP/T и китайский HQ-22, который еще не принят на вооружение.

Отечественные системы ПВО-ПРО помогут Турции избавиться от иностранной зависимости в данной области и занять свою нишу на оборонном рынке.