Мировые лидеры и политики выражают свое потрясение и соболезнования президенту и народу Турции в связи с крушением вертолета с военнослужащими на востоке страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе первых направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором он отметил, что новость о гибели турецких солдат в результате крушения военного вертолета его «очень огорчила». «От себя и от имени азербайджанского народа выражаю глубочайшие соболезнования вам, родным и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции в связи с этой трагедией и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в послании главы азербайджанского государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой: «С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета «Кугар» в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя Вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу», – отмечается в телеграмме Токаева.

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился в cвоем Twitter-аккаунте сообщением с соболезнованиями на турецком, английском и украинском языках. «Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис. Близким погибших – сил пережить эту страшную потерю, а раненым – скорейшего выздоровления», – подчеркнул в своем посте Зеленский.

В послании президента Грузии Саломе Зарабашвили отмечается, что крушение вертолета с турецкими военными – «очень печальное событие». «Мы с семьями погибших», – написала на своей странице в Twitter Зурабашвили.

Соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих выразило также посольство России в Турции. «В связи с крушением военного вертолета в Битлисе выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – указано в сообщении на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Генеральный секретарь Турецкого совета Бугдад Амреев указал, что они с большим огорчением узнали о гибели турецких военных в результате крушения вертолета в турецкой провинции Битлис. «От имени Тюркского совета и своего имени выражаю соболезнования семьям погибших в этой трагической аварии и всему турецкому народу и желаю скорейшего выздоровления раненым», – указал он в сообщении.

Свои соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате крушения вертолета принесли также генсек НАТО Йенс Солтенберг, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, посол Великобриании в Анкаре Доминик Чикотт, министр юстиции Сомали Абдулкадир Мухаммед Нур, министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ольта Джачка, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, а также министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла и другие.

Вертолет ВВС Турции потерпел крушение 4 марта в районе Татван провинции Битлис на востоке страны. В результате трагедии погибли 11, пострадали четверо военнослужащих. Одной из жертв катастрофы стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш.

По предварительным данным, крушение вертолета типа Cougar произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий, сообщили в Минобороны Турции. В настоящее время на месте инцидента работают военные эксперты и спасатели, выясняются причины трагедии.