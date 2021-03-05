Мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а после этого поделился в соцсетях своей фотографией с портретом президента России Владимира Путина в руках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Nacion.

«Я принес фотографию, потому что горжусь им [Владимиром Путиным]. Нам говорили, что нас собираются отравить, а они спасают нам жизнь», – заметил мэр.

Он также поблагодарил президента Аргентины Альберто Фернандеса, вице-президента Кристину Киршнер и губернатора провинции Акселя Кисиллофа.

Как отмечает РБК, аргентинское правительство одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции в декабре 2020 года. Первый самолет с 300 тысячами доз «Спутника V» прибыл в Аргентину в конце декабря. В середине января Россия доставила туда вторую партию вакцины. Прививку российским препаратом уже сделали президент и вице-президент страны.

Позднее в страну были также поставлены вакцина индийского производства Covishield, которую разработала AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и препарат китайской компании Sinopharm.