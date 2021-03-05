КУЛЬТУРА
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ООН: человечество выбрасывает почти миллиард тонн еды в год
В 2019 году жители планеты выбросили в качестве отходов 931 миллион тонн еды. Это 17% от всех произведенных продуктов питания, говорится в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и британской экологической НКО WRAP
ООН: человечество выбрасывает почти миллиард тонн еды в год
Фото: Reuters / Others
5 марта 2021 г.

Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков смогла бы семь раз обогнуть Землю. При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек в мире голодали в прошлом году.

Отмечается, что более 60% продуктовых отходов приходится на домохозяйства, 26% – на систему общественного питания и 13% – на ритейл. Авторы доклада утверждают, что раньше недооценивались масштабы пищевых потерь на «потребительском уровне», то есть дома. Так, из 121 килограмма выброшенной еды на человека в год 74 килограмма являются домашними отходами.

Пищевые отходы становятся все более серьезной проблемой для окружающей среды. По оценкам экспертов, около 8–10% мировых выбросов парниковых газов связаны с выброшенной едой. Если бы несъеденная еда была государством, то оно заняло бы третье место в мире по выбросам парниковых газов после США и Китая, отметила исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

«Если мы хотим серьезно заняться борьбой с изменением климата, потерей биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и отходами, предприятия, правительства и граждане во всем мире должны внести свой вклад в сокращение пищевых отходов», – отметила Андерсен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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