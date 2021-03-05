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YouTube пообещал восстановить аккаунт Трампа
По словам гендиректора соцсети Сьюзен Войчицки, канал экс-президента США будет восстановлен, когда отступит риск насилия в стране
YouTube пообещал восстановить аккаунт Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп / Фото: AP / Others
5 марта 2021 г.

Видеохостинг YouTube сообщил, что замороженный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа может быть вновь активирован в случае, если полностью будет устранен риск насилия.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что вернет бывшему президенту США Дональду Трампу его канал, когда сочтет, что риск беспорядков в стране снизился. «Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился», – отметила она.

Напомним, что YouTube-аккаунт экс-президента США, равно как и его страницы в Twitter, Facebook и на других платформах, были заблокированы после того, как протестующие сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса США. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.

Ранее советник экс-президента США Джейсон Миллер сообщил, что Дональд Трамп чувствует себя «счастливее чем когда-либо» после того, как Twitter заблокировал его аккаунт. «Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что «не сидеть в соцсетях и не чувствовать влияния ненависти в этом замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо»», – отметил Миллер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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