Эксперты подчеркивают, что ожидания некоторых участников рынка относительно стабилизации цен на жилье в 2021 году пока не оправдываются. Согласно данным аналитиков, за февраль «квадратный метр» в новостройках стандартного класса, расположенных в «старой» Москве, подорожал на 6% (или 10,65 тысячи рублей), до 190,36 тысячи рублей. В комфортклассе средняя стоимость метра выросла на 5% (плюс 10,86 тысячи рублей), до 220,98 тысячи рублей. Таким образом, цены на строящееся жилье в Москве достигли рекорда, отмечают специалисты.

При этом средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в новостройках стандартного класса в феврале 2021-го снизился на 56 тысяч рублей рублей, до 6,91 миллиона рублей. В сегменте комфорткласса по итогам месяца бюджет покупки вырос на 4%, до 11,8 миллиона рублей.

По мнению участников рынка, покупательский спрос растет за счет льготной ипотеки, периодически появляющихся в СМИ новостей о ее возможном досрочном завершении, а также сокращения объема предложения.

Ранее в России девелоперами был установлен антирекорд:в московских жилых комплексах выставили на продажу квартиры с жилплощадью 2 кв.м. Их цена составляет около 1,5 миллиона рублей.

Предыдущими рекордами, по сведениям ЦИАН, были однокомнатная квартира площадью 33,4 кв.м и студии площадью 29,5 кв.м в 2012 году. В 2019-м площадь самой маленькой однушки снизилась до 29,4 кв.м, при этом на рынке недвижимости появились студии площадью от 11,1 кв.м. Для сравнения, минимальная площадь допустимого в Москве машиноместа составляет 13,25 кв.м.