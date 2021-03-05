В реестр иностранных агентов, не являющихся юридическими лицами, при определенных условиях могут попасть иностранные журналисты, следует из проекта приказа министерства юстиции РФ, опубликованного 4 марта.

Ведомство приводит перечень оснований, по которым физлицо может быть включено в список иноагентов. Одно из них звучит так: «Получение Минюстом России информации о деятельности иностранного журналиста, аккредитованного в Российской Федерации, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста».

Впервые министерство юстиции стало присваивать физическим лицам статус «иноагентов» в конце прошлого года. 23 декабря 2020 года соответствующий законопроект окончательно одобрила Госдума, а 30 декабря его подписал президент Владимир Путин. Согласно этому документу, к иностранным агентам могут быть причислены граждане, которые занимаются в России политической деятельностью и получают за это средства из-за границы. При этом, необязательно быть журналистом – достаточно просто поделиться комментарием в соцсетях для того, чтобы Минюст счел человека иноагентом.

28 декабря 2020 года Министерство юстиции России представило обновленный реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, в который вошли пять граждан РФ: 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа»), Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская художница-акционистка и активистка Дарья Апахончич.