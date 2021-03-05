ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Йенс Столтенберг: стремление Евросоюза к автономии беспокоит НАТО
Генсек Североатлантического альянса считает, что ЕС не в состоянии защищаться в одиночку, и предупредил о готовности России изменить границы с помощью силы
Йенс Столтенберг: стремление Евросоюза к автономии беспокоит НАТО
Фото: Reuters / Reuters
5 марта 2021 г.

Европейский союз не должен ослаблять Североатлантический союз своим стремлением к автономии, заявил 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP. По его мнению, ЕС не в состоянии в одиночку защитить Старый Свет.

«Я поддерживаю усилия Евросоюза в том, что касается его расходов на оборону, создания военного потенциала и решения проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности, потому что все это пойдет на пользу континентальной и трансатлантической безопасности. Все эти усилия, если они дополняют НАТО, мы приветствуем. Но ЕС не может защитить Европу», – отметил генсек на встрече в Брюгге.

Столтенберга не убедили заверения, данные европейцами в конце марта, о необходимости усиления автономии действий, чтобы стать сильным и надежным партнером для НАТО и Соединенных Штатов. По его словам, члены ЕС покрывают только 20% оборонных расходов НАТО.

«Но дело не только в деньгах. Это также вопрос географии. Исландия и Норвегия – это ворота в Арктику. Турция на юге граничит с Сирией и Ираком. А на западе Соединенные Штаты, Канада и Великобритания соединяют две стороны Атлантики», – пояснил он.

Генеральный секретарь предупредил, что любая попытка ослабить связь, разделить Европу и Северную Америку не только ослабит НАТО, но и разделит ЕС.

«Я не верю, что страна или континент могут в одиночку справиться с вызовами безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – добавил Столтенберг, предупредив европейцев о готовности России изменить границы с помощью силы. Глава НАТО призвал к расширению сотрудничества между ЕС и Североатлантическим союзом.

В феврале этого года Столтенберг предложилобсудить на видеоконференции министров обороны стран-участниц НАТО расширение финансирования военной активности альянса у границ России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us