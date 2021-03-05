Европейский союз не должен ослаблять Североатлантический союз своим стремлением к автономии, заявил 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP. По его мнению, ЕС не в состоянии в одиночку защитить Старый Свет.

«Я поддерживаю усилия Евросоюза в том, что касается его расходов на оборону, создания военного потенциала и решения проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности, потому что все это пойдет на пользу континентальной и трансатлантической безопасности. Все эти усилия, если они дополняют НАТО, мы приветствуем. Но ЕС не может защитить Европу», – отметил генсек на встрече в Брюгге.

Столтенберга не убедили заверения, данные европейцами в конце марта, о необходимости усиления автономии действий, чтобы стать сильным и надежным партнером для НАТО и Соединенных Штатов. По его словам, члены ЕС покрывают только 20% оборонных расходов НАТО.

«Но дело не только в деньгах. Это также вопрос географии. Исландия и Норвегия – это ворота в Арктику. Турция на юге граничит с Сирией и Ираком. А на западе Соединенные Штаты, Канада и Великобритания соединяют две стороны Атлантики», – пояснил он.

Генеральный секретарь предупредил, что любая попытка ослабить связь, разделить Европу и Северную Америку не только ослабит НАТО, но и разделит ЕС.

«Я не верю, что страна или континент могут в одиночку справиться с вызовами безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – добавил Столтенберг, предупредив европейцев о готовности России изменить границы с помощью силы. Глава НАТО призвал к расширению сотрудничества между ЕС и Североатлантическим союзом.

В феврале этого года Столтенберг предложилобсудить на видеоконференции министров обороны стран-участниц НАТО расширение финансирования военной активности альянса у границ России.