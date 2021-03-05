Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью Die Welt, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам COVID-19 исчезнет.

«Полагаю, 2021 год будет еще одним годом коронавируса. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими», – сообщил он и добавил, что за год пандемии в мире появились инструменты и программы диагностики, а также вакцины.

Клюге также призвал быть терпеливыми в вопросе вакцинации, напомнив, что первоначальный спрос всегда превышает предложение, а привить всех разом физически невозможно.

Кроме того, директор Европейского бюро подтвердил обязательное введение паспортов вакцинации несмотря на то, что это не является рекомендацией ВОЗ. По его словам, в пользу этой меры говорит «политическая реальность», но лично у Клюге «есть сомнения» по этому поводу, так как срок сохранения иммунитета после прививки до сих пор неизвестен, а сам прививочный паспорт усугубляет неравенство.

Накануне Еврокомиссия разослала министерствам иностранных дел стран ЕС документ с основными принципами создания так называемых COVID-паспортов. По данным СМИ, высший орган исполнительной власти Евросоюза надеется как можно скорее ввести паспорта – для снятия ограничений к туристическому сезону. Это, по мнению ЕК, позволит восстановить передвижение внутри ЕС.

COVID-паспорт – это электронный сертификат, в котором будет указана дата вакцинации и информация о тестах для тех, у кого пока нет прививок, а также сведения о выздоровлении от коронавируса. Еврокомиссия планирует представить законопроект о введении ковид-паспортов уже в марте, однако этому могут помешать крайне низкие темпы вакцинации в Евросоюзе: в большинстве стран сейчас прививают только пожилых, медиков, соцработников и учителей.

С начала пандемии коронавируса нового типа большинство стран ЕС фактически закрыли свои границы, и, как результат, экономическая жизнь там была остановлена или значительно нарушена. В некоторых из них считают, что введение документа дискриминирует тех, у кого нет возможности сделать прививку от COVID-19.