Счетная палата РФ сообщила о том, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) наблюдаются сложности с нормативным регулированием и финансированием полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Данная проблема имеет хронический и системный характер, утверждают эксперты.

Подобный вывод аудиторы СП сделала на основании данных из отчетов фондов ОМС в регионах за 2019 год.

Согласно статистике, Республике Ингушетии не хватает финансирования на 69%, Чечне - на 58%, Дагестану - 55%, Карачаево-Черкесии - 54%.

Также аудиторы Счетной палаты обнаружили нарушения в Адыгее, Калмыкии и Ингушетии касательно сроков перечисления в бюджет Федерального фонда страховых взносов на ОМС неработающих граждан.

По мнению специалистов, объем, в котором финансирование выделяется медицинским учреждениям, недостаточен для оказания помощи всем обращающимся пациентам своевременно и в полном объеме.

Обязательное медицинское страхование – одна из форм социальной защиты. Имеющие полис ОМС граждане должны бесплатно получать медицинскую помощь в поликлиниках и больницах. Однако в республиках Северного Кавказа нередки ситуации, когда врачи не получают оплату за помощь пациентам, превышавшую ограниченные объемы ОМС.

В начале 2020 года в федеральном бюро медико-социальной экспертизы заявили, что СКФО лидирует в российском рейтинге по проценту людей с ограниченными возможностями.

Больше всего инвалидов среди северокавказских республик в Чечне – 18% от численности населения. Далее в списке Ингушетия – 17%, затем Карачаево-Черкесия и Дагестан – по 14% в обеих республиках.