За пребывание в автозаке, сопоставимое с пытками, российские заключенные через суд могут получить компенсацию до 500 тысяч рублей, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на доклад Минюста РФ комитету министров Совета Европы. Кроме того, ФСИН и МВД якобы должны скоро получить модернизированные автозаки – с расширенными камерами и туалетами, следует из документа.

Доклад опубликован на сайте Совета Европы. Как ожидается, комитет министров СЕ рассмотрит его на заседании 9-11 марта.

В 2019 году Страсбургский суд признал условия транспортировки заключенных в России «бесчеловечными». Это было пилотное постановление, суд дал понять, что рассматривает сложившуюся проблему как системную. Российским властям дали 1,5 года на исправление ситуации.

В своем свежем докладе Министерство юстиции впервые сообщило Страсбургу о том, как в России решают проблему. Согласно отчету, у заключенных вроде как появилось возможность получить компенсацию вреда в национальных судах. Так, Минюст отмечает, что закон о компенсации за пыточные условия содержания под стражей вступил в силу давно – в конце 2019 года. За первую половину 2020-го суды полностью или частично суды удовлетворили 261 иск о возмещении вреда за ненадлежащие условия содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, в том числе при перевозке заключенных. По данным ведомства, это более половины от всех поданных заявлений.

Кроме того, в 2019 году был принят новый стандарт перевозки заключенных, а теперь завершены эксплуатационные испытания новой модели автозака на базе «Газели», сообщает Минюст РФ. В нем предусмотрены три многоместные камеры на четверых, а одноместная будет иметь площадь вдвое большую, чем сейчас. Такие автомобили начнут поставлять уже к концу этого или началу следующего года.

В свою очередь ФСИН завершила разработку трех опытных образцов спецтехники – также с увеличенной площадью камер. Прототипы оснащены решетчатыми дверьми, поручнями и туалетами.

В феврале арестованным участникам несогласованных протестных акций пришлось толкать автозак, заглохший около Симоновского суда в Москве. Спецприемник в Егорьевске, куда они направлялись, оказался переполнен – из 25 человек, находившихся в автозаке, под арест поместили лишь пятерых.