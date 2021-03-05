ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Сургуте полицейские избили женщину, перепутав с закладчицей
После унизительного обыска сотрудники полиции в гражданском избили Нину Лукьянову. Ее муж наблюдал за этим в наручниках. Дело расследует Следственный комитет
В Сургуте полицейские избили женщину, перепутав с закладчицей
Фото: URA.ru / Others
5 марта 2021 г.

Следственный комитет РФ проводит проверку после избиения полицейскими в феврале 2020 года жительницы Сургута Нины Лукьяновой, сообщает «Урал.МБХ медиа» со ссылкой на заявление ведомства по региону.

По словам пострадавшей, полицейские в гражданской одежде избили ее из-за того, что перепутали с закладчицей. Это произошло при ее муже, на которого они надели наручники, после чего полиция стала обыскивать женщину, касаясь интимных частей тела.

Она возмутилась неподобающим поведением силовиков, за что получила несколько ударов по голове. Никаких доказательств, что пара действительно имела дело с наркотиками, в МВД не нашли.

Врачи диагностировали у Нины Лукьяновой сотрясение мозга, многочисленные ушибы различных частей тела, в том числе позвоночника. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без костылей.

В августе 2020 года в Новополоцке сотрудники ОМОНа в ходе массовых протестов в Беларуси избили мужчину, вставшего перед ними на колени. Силовики били его дубинкой по голове и по телу. Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и увели его в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us