Следственный комитет РФ проводит проверку после избиения полицейскими в феврале 2020 года жительницы Сургута Нины Лукьяновой, сообщает «Урал.МБХ медиа» со ссылкой на заявление ведомства по региону.

По словам пострадавшей, полицейские в гражданской одежде избили ее из-за того, что перепутали с закладчицей. Это произошло при ее муже, на которого они надели наручники, после чего полиция стала обыскивать женщину, касаясь интимных частей тела.

Она возмутилась неподобающим поведением силовиков, за что получила несколько ударов по голове. Никаких доказательств, что пара действительно имела дело с наркотиками, в МВД не нашли.

Врачи диагностировали у Нины Лукьяновой сотрясение мозга, многочисленные ушибы различных частей тела, в том числе позвоночника. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без костылей.

В августе 2020 года в Новополоцке сотрудники ОМОНа в ходе массовых протестов в Беларуси избили мужчину, вставшего перед ними на колени. Силовики били его дубинкой по голове и по телу. Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и увели его в неизвестном направлении.