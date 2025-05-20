ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Германия: Путин тянет время
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин тянет время и не демонстрирует готовности к миру на приемлемых условиях
Германия: Путин тянет время
Министр обороны Германии Борис Писториус / Reuters
18 часов назад

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в справедливом прекращении огня и пытается выиграть время в украинском вопросе. Об этом он сказал в преддверии встречи министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе.

Писториус отметил, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным со стороны Москвы не последовало никаких конкретных шагов или изменений позиции.

«Путин по-прежнему не идет ни на какие уступки. Он говорит о прекращении огня только на своих условиях — невступление Украины в НАТО, отказ от оккупированных территорий и многое другое. Он явно тянет время — и это совершенно очевидно», — подчеркнул Писториус.

По его словам, даже если Кремль готов обсуждать какие-либо меморандумы, реального продвижения к перемирию не наблюдается. Министр выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона, по его мнению, не демонстрирует подлинной заинтересованности в прекращении войны.

«К сожалению, приходится констатировать, что Путин, похоже, по-прежнему не проявляет серьезной заинтересованности в мире — по крайней мере, на условиях, которые были бы приемлемы для других сторон», — добавил глава Минобороны Германии.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня. Он также отметил, что обсуждение прошло в «отличной атмосфере» и выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Однако, как сообщают источники, Кремль отказался от предложенного США 30-дневного безусловного прекращения огня, на которое ранее согласилась Украина. Президент Путин выразил готовность к переговорам, но настаивал на обсуждении «коренных причин» конфликта, включая отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение ее вооруженных сил и прекращение западной военной помощи.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us