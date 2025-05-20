Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в справедливом прекращении огня и пытается выиграть время в украинском вопросе. Об этом он сказал в преддверии встречи министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе.

Писториус отметил, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным со стороны Москвы не последовало никаких конкретных шагов или изменений позиции.

«Путин по-прежнему не идет ни на какие уступки. Он говорит о прекращении огня только на своих условиях — невступление Украины в НАТО, отказ от оккупированных территорий и многое другое. Он явно тянет время — и это совершенно очевидно», — подчеркнул Писториус.

По его словам, даже если Кремль готов обсуждать какие-либо меморандумы, реального продвижения к перемирию не наблюдается. Министр выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона, по его мнению, не демонстрирует подлинной заинтересованности в прекращении войны.

«К сожалению, приходится констатировать, что Путин, похоже, по-прежнему не проявляет серьезной заинтересованности в мире — по крайней мере, на условиях, которые были бы приемлемы для других сторон», — добавил глава Минобороны Германии.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня. Он также отметил, что обсуждение прошло в «отличной атмосфере» и выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Однако, как сообщают источники, Кремль отказался от предложенного США 30-дневного безусловного прекращения огня, на которое ранее согласилась Украина. Президент Путин выразил готовность к переговорам, но настаивал на обсуждении «коренных причин» конфликта, включая отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение ее вооруженных сил и прекращение западной военной помощи.