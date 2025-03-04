Израиль расширил военное присутствие в южной части Сирии, обосновывая это необходимостью обеспечения безопасности своих границ от вооруженных группировок. Исламские страны рассматривают эти действия как попытку силового захвата территории. Информация о продвижении израильских войск подтверждается картой, составленной аналитическим проектом Critical Threats при Американском институте предпринимательства и Институте изучения войны.

Поздно вечером в понедельник израильская авиация нанесла удары по портовому городу Тартус на западе Сирии, как сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА. По данным агентства, в результате ударов жертв не было.

Израильские военные заявили о проведении авиаударов по военному объекту в городе Аль-Кардаха (провинция Латакия) на северо-западе Сирии. По утверждению израильской стороны, на объекте хранилось оружие, принадлежащее режиму Башара Асада.

«Некоторое время назад израильская армия нанесла удар по военному объекту, где хранилось оружие предыдущего сирийского режима в районе Аль-Кардаха в Сирии», — говорится в официальном заявлении оборонного ведомства Израиля. В сообщении также отмечается: «В связи с недавними событиями в этом районе было принято решение нанести удар по военной инфраструктуре на этом объекте», однако дополнительные подробности не приводятся.

Представители израильских вооруженных сил подчеркнули, что продолжают «следить за развитием событий в регионе и будут действовать по мере необходимости для защиты граждан Государства Израиль».

В прошлый вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы также нанесли авиаудары по Дамаску, столице Сирии, предупредив, что любая попытка сирийских сил установить присутствие в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена военным ответом. «Мы не будем подвергать опасности безопасность наших граждан», — подчеркнул он, не уточнив конкретный характер угроз.

Сирийское правительство неоднократно заявляло, что не представляет угрозы для региона. После падения режима Башара Асада в декабре Израиль расширил контроль над сирийскими Голанскими высотами, заняв демилитаризованную буферную зону, что является нарушением соглашения о разъединении 1974 года с Сирией.

Израиль также использовал ситуацию после падения сирийского режима для нанесения сотен авиаударов по военным объектам на территории Сирии, включая истребители, ракетные системы и установки противовоздушной обороны, согласно имеющимся данным.

Израильской армии поступил приказ подготовиться к «защите» города с преимущественно друзским населением на юге Сирии вблизи Дамаска после вспышки насилия между местными жителями и силами безопасности. Министр обороны Исраэль Кац заявил в субботу, что город Джарамана, расположенный на окраинах столицы, «в настоящее время подвергается нападению со стороны сил сирийского режима». Он пообещал, что Израиль не позволит «режиму Сирии причинить вред друзам». «Если режим причинит вред друзам — мы причиним вред ему», — предупредил израильский министр.

Эскалация в Сирии усложняет и без того напряженную ситуацию в регионе, где действуют хрупкие режимы перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе, а также между Израилем и «Хезболлой» в южном Ливане. Администрация президента США Дональда Трампа также активно продвигает стратегию по ограничению иранского влияния в регионе.

Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность многочисленными израильскими авиаударами в Сирии, осуществленными после падения режима Башара Асада, и призвал к выводу израильских сил из демилитаризованной зоны на стратегически важных Голанских высотах.

Продолжительное присутствие израильских войск неизбежно вызывает опасения относительно планов долгосрочной оккупации — по аналогии с Голанскими высотами, которые Израиль захватил у Сирии во время ближневосточной войны 1967 года, а также с Западным берегом и сектором Газа, которые были отторгнуты у Иордании и Египта соответственно и где палестинцы стремятся создать свое государство.