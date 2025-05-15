Семейный бизнес Дональда Трампа переживает резкий подъем после его возвращения в Белый дом. По данным расследования The New York Times (NYT), только за последний месяц компаниям Трампа поступило не менее $2 млрд.

Основные доходы обеспечили сделки с недвижимостью и запуск криптовалют, связанных с брендом Трампа. В Белом доме отрицают наличие конфликта интересов, заявляя, что бизнесом президента управляют его сыновья — Дональд-младший и Эрик Трамп. Однако большая часть их доходов связана с фигурой президента и потому вызывает сомнения в законности доходов.

Накануне инаугурации команда Трампа выпустила два мем-токена — $TRUMP и $MELANIA. Основной токен $TRUMP, которым управляет Дональд Трамп-младший, быстро вошел в число крупнейших по рыночной капитализации. Позже Трамп предложил ужин в своем гольф-клубе в Вирджинии и экскурсию по Белому дому в качестве награды крупнейшим держателям токена. Победители потратили на него свыше $174 млн; на сегодня цена одного токена составляет около $13.

Параллельно ОАЭ инвестировали $2 млрд в криптоплатформу семьи Трампа World Liberty Financial, которая также выпустила стейблкоин с капитализацией свыше $2,1 млрд. На сайте проекта Трамп значится как «главный защитник криптовалют», а его сыновья — как «амбассадоры Web3».

Доходы поступают и от зарубежной недвижимости. Катар финансирует строительство курорта с полем для гольфа под брендом Trump на $5,5 млрд. Компания из Саудовской Аравии вложила $1 млрд в Trump International Hotel and Tower в Дубае и планирует аналогичные проекты в Саудовской Аравии и Омане.

Не забыли Трампы и про Европу. В Сербии зять Трампа Джаред Кушнер подписал 99-летний договор аренды участка бывшего Министерства обороны, чтобы построить на его месте отель Trump.

Дополнительные проекты включают частный самолет стоимостью $400 млн, который, как ожидается, предоставит Катар, элитный клуб в Вашингтоне (со вступительным взносом в $500 тыс!) а также сотрудничество с гольф-турниром LIV Golf, спонсируемым Саудовской Аравией.

Эксперты по этике выражают обеспокоенность тем, что Трамп обогащается, пользуясь своим положением. Однако республиканцы в Конгрессе предпочитают закрывать глаза на богатство семьи Трампа.



