ПОЛИТИКА
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Немцев обяжут служить в армии?
Минобороны Германии хочет вернуть всеобщий воинский призыв
Немцев обяжут служить в армии?
Германия хочет ввести обязательную службу в армии / Reuters
11 апреля 2025 г.

Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус заявил, что хочет вернуть обязательный воинский призыв, если не наберется достаточно добровольцев, пишет агентство DPA.

Министр подчеркнул: цель правительства — набрать достаточное число добровольцев за счет повышения привлекательности военной службы. Однако, по его словам, «если однажды этого окажется недостаточно, придется рассмотреть обязательный призыв молодых людей на службу».

По его словам, Минобороны планирует внедрить новую модель службы уже в этом году. В ее основу заложат шведскую систему, при которой все мужчины с 18 лет заполняют специальные анкеты, а армия отбирает наиболее подходящих кандидатов по состоянию здоровья.

В Швеции все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но лишь часть из них проходит службу. Военные целенаправленно приглашают тех, кто, по их оценке, наиболее подходит для армии.

Обязательная военная служба в Германии была отменена в 2011 году, и страна перешла к профессиональной армии. С тех пор Писториус не раз критиковал это решение, называя его ошибкой.

В настоящее время Бундесвер испытывает трудности с набором личного состава. На начало года численность армии составила 181 тыс. человек — немного меньше, чем годом ранее. По словам министра, армии не хватает казарм, инструкторов и оборудования для масштабного расширения.

Тем не менее, Писториус уверен, что новая система сработает. «В первый год мы ожидаем около 5000 дополнительных военнослужащих», — заявил он журналу Der Spiegel.

Инициативу поддерживают как правящая СДПГ, так и ее партнеры по коалиции, а также вступающий в права ХДС/ХСС. Также обсуждается возможность введения «года общественной службы» для молодежи — как военной, так и гражданской или экологической. 

Писториус отметил, что пока не знает, сохранит ли он пост министра обороны в следующем правительстве, но признал, что такая вероятность высока.


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