Российский боец UFC нокаутировал соперника, но лишился чемпионского пояса

Алджемэйном Стерлингом. В четвертом раунде чемпионского боя в легчайшем весе (до 61,2 килограмма) Ян нанес сопернику удар коленом в голову, когда у того было три точки опоры. За этот прием, который россиянину посоветовали сделать секунданты, Яна дисквалифицировали судьи. Новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. После объявления победителя он снял с себя чемпионский пояс и бросил его на ринг. Позже Петр Ян извинился перед соперником и объяснил, что в момент боя не видел его точного положения.