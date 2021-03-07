ПОЛИТИКА
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Российский боец UFC нокаутировал соперника, но лишился чемпионского пояса
Алджемэйном Стерлингом. В четвертом раунде чемпионского боя в легчайшем весе (до 61,2 килограмма) Ян нанес сопернику удар коленом в голову, когда у того было три точки опоры. За этот прием, который россиянину посоветовали сделать секунданты, Яна дисквалифицировали судьи. Новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. После объявления победителя он снял с себя чемпионский пояс и бросил его на ринг. Позже Петр Ян извинился перед соперником и объяснил, что в момент боя не видел его точного положения.
Запрещенный удар Яна / Others
7 марта 2021 г.
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