До конца 2021 года 90% территории Карабаха будет обеспечено энергоснабжением, заявил вице-президент ОАО «Азерэнержи» Зияддин Гулиев, сопровождавший делегацию иностранных дипломатов и военных атташе в освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

В рамках визита представители дипломатического корпуса побывали в Лачине.

Дипломатов, посетивших расположенную в Лачине ГЭС «Гюлебирд», проинформировали о состоянии станции, в которое она пришла в период оккупации ВС Армении. Гулиев сообщил, что с начала декабря 2020 года на ГЭС активно велись ремонтные работы – во время отступления армяне демонтировали и взрывали рабочее оборудование. Так, были заменены и отремонтированы поврежденные машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы.

Параллельно восстанавливалась пострадавшая при боевых действиях труба, по которой вода из реки Хакари идет к гидроагрегатам. По словам специалистов, сначала напряжение 10 кВ, создаваемое генератором на ГЭС, будет передаваться в близлежащие воинские части в Лачинском и Губадлинском районах, а в будущем – по высоковольтной линии на новую подстанцию 110 кВ, которую планируется построить в Губадлы.

Как заметил Зияддин Гулиев, 20 марта завершится строительство цифровой подстанции в Шуше, благодаря которой электроэнергия будет распределяться в Ханкенди и Лачин.

Вице-президент «Азерэнержи» также указал, что до конца апреля будет завершено строительство подстанций в Гамышлы и Кельбаджаре, а на реках Хекери и Тертер будут построены и восстановлены всего 27 станций.

В декабре 2020 года пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов отмечал, что Нагорный Карабах и прилегающие районы имеют большой потенциал для использования различных источников энергии.

«Карабах – один из основных регионов Азербайджана, где формируются местные водные запасы. Здесь формируются 25 процентов местных водных запасов Азербайджана, то есть около 2,56 миллиарда кубометров воды в год, – подчеркнул Микаилов. – Основные реки региона, такие как Тертер, Базарчай (Баргушадчай), Хакари и другие малые реки, обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Некоторые из них используются с советского времени, но основные можно будет использовать в будущем».

Также во время декабрьской встречи в Тегеране главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и президента Ирана Хасана Рухани при обсуждении вопросов совместного восстановлении районов, возвращенных под контроль Азербайджана в ходе войны, был упомянут проект Худаферинской ГЭС. «Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе строительство железной дороги Решт-Астара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе для строительства Худаферинского гидроузла и электростанций», – заявлял тогда президент ИРИ.