Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления, приуроченного к Международному женскому дню – 8 Марта, подчеркнул, что дискриминация в отношении представительниц прекрасного пола недопустима. Этому явлению в современном мире должен быть положен конец, сказал он.

«Я еще раз решительно осуждаю любое физическое и психологическое насилие и дискриминацию в отношении женщин. Я считаю это преступлением против человечности», – цитирует главу государства Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти продолжат «решительную борьбу, чтобы сформировать среду, в которой наши женщины не подвергаются насилию».

Турецкий лидер также отметил важность присутствия женщин во всех сферах, включая образование, искусство, экономику и политику.

«Мы будем действовать плечом к плечу, как единая нация, включая женщин и мужчин, чтобы вывести нашу страну на более продвинутый уровень развития и достичь наших целей», – подчеркнул он.

Президент высоко оценил достижения женщин на протяжении всей истории Турции, отметив, что своим примером они вдохновили остальных.

По словам Эрдогана, Турецкая Республика провела множество правовых и административных реформ для решения проблем дискриминации, нарушения прав и насилия, с которыми женщины сталкиваются в семье, а также в сферах образования, бизнеса и общественной жизни.

Турция продолжит противостоять всевозможным попыткам и идеям, направленным на подрыв «института семьи» в стране, и будет защищать «святость семьи», добавил глава государства.

«Я поздравляю всех наших женщин, которые с их любовью, трудом и самоотверженностью являются надеждой человечества, с Международным женским днем 8 Марта. С любовью и уважением приветствую наших матерей, жен, дочерей, сестер, а также всех женщин в нашей стране и в мире», – пожелал в заключение президент Турции всем женщинам мира.