Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ранее отказавшиеся от звания членов британской королевской семьи, дали двухчасовое интервью Опре Уинфри в эфире американского канала CBS, которое сразу же признали скандальным. Сенсационные признания герцога и герцогини Сассекской, в частности, обвинения в расизме, потрясли зрителей по всему миру.

По утверждению Маркл, некоторые члены королевской семьи были всерьез озабочены тем, какого цвета будет кожа у ребенка пары – «насколько темной она будет». Эта тема не раз всплывала в разговорах между «Гарри и членами семьи», но называть конкретные имена она отказалась. По ее словам, «это нанесет вред» тем самым людям.

Меган также рассказала о том, что во время беременности первенцем Арчи, ей сообщили, что малышу не будет положен титул принца и он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. «У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки...», – поделилась герцогиня Сассекская.

На вопрос Опры, почему это случилось именно с Арчи, Меган заявила, что всему причина – расизм со стороны королевской семьи. Принц Гарри подтвердил, что разговоры о цвете кожи малыша имели место, но он о них «никогда не расскажет». «В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован», – сказал Гарри и объяснил, что это произошло «в самом начале их отношений».

Сын принцессы Дианы и принца Чарльза также сказал, что больше всего его огорчил тот факт, что члены семьи не осудили публикации таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган. Гарри напомнил, что против них выступили более 70 членов парламента. «Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно», – признался он.

Статьи в прессе довели Маркл до мыслей о самоубийстве: «Я просто не видела выхода. Я просыпалась ночью, сидела и не понимала, что делать. Осознавала, что все это происходит просто потому, что я живу и дышу. Мне было стыдно говорить об этом с кем-то, даже с Гарри, ведь он и так пережил огромную утрату. Но я знала: если не заговорю, то могу действительно что-то с собой сделать. Мне просто не хотелось жить. Эта мысль была четкой и реальной, она меня не покидала и очень пугала».

По словам бывшей киноактрисы, она не читала всего, что пишет о ней пресса, но слышала об этом от окружающих. Меган попыталась обратиться за помощью к «учреждению» (так она называет дворец), но ей ответили, что не могут помочь, поскольку она не является «оплачиваемым членом королевской семьи», а ее обращение к психологу может «пойти во вред учреждению».

При этом о Елизавете II супруги во время интервью отзывались только положительно. «Королева всегда чудесно ко мне относилась, мне очень нравилось находиться рядом с ней», отметила Маркл, которая также вспомнила, что Елизавета II подарила ей жемчужные серьги и ожерелье перед первым официальным выходом. Принц Гарри же подчеркнул, что он бы «никогда не стал шокировать свою бабушку и слишком сильно ее уважает».

В то же время, как рассказал Гарри, отец прекратил с ним общение, узнав, что они с женой решили отказаться от статуса членов королевской семьи. «История повторяется», – заметил он, подразумевая свою мать, Диану.

Также пара раскрыла пол своего будущего ребенка: Гарри и Меган ждут девочку.

Еще одним сюрпризом для зрителей стало то, что, как оказалось, настоящая свадебная церемония случилась за три дня до той, что показали по ТВ. На ней присутствовали только влюбленные и архиепископ Кентерберийский.

Ранее источник в Букингемском дворце заявил, что принц Гарри и Маркл «объявили войну» королевской семье.

В начале 2020 года Гарри и Меган решили покинуть дворец. Они перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля того же года и переехали жить в США, отказавшись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.