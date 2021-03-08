Медицинские учреждения в 27 российских регионах не имеют детских онкологов, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой на XXIII Конгрессе педиатров России.

По словам замминистра, плачевная ситуация «не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной», несмотря на то, что общая численность детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%. «Но всего в системе здравоохранения РФ детских онкологов – 348 специалистов», – рассказала Семенова.

Ситуация с детскими кардиологами обстоит гораздо лучше, однако не имеют ни одного специалиста в этой области три субъекта РФ. Это Магаданская область, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.

«Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики», – подчеркнула замглавы Минздрава.

Согласно статистике, в РФ насчитывается 1,5 тысячи детских и подростковых психиатров. При этом в 23 субъектах страны их нет в принципе. «Мы говорим о суицидах, о сложностях пубертатного периода, мы говорим о различных негативных организациях, мы говорим о том, что нам нужно вводить новые должности – детских суицидологов и так далее», – отметила Семенова.

Также были представлены данные о детских стоматолагах и урологах-андрологах: первых в стране 4,5 тысячи, они работают почти во всех субъектах, в то время как последние отсутствуют в 16 регионах. Функции детского уролога-андролога зачастую выполняют хирурги, что позволяет обеспечить укомплектованность этими специалистами. В свою очередь, детских хирургов также немного, но, по словам Семеновой, «со своими задачами они справляются».

В феврале в Москве на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина был открыт Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ). В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.