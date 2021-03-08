В Туркменистане в детских садах запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети заговорили на турецком языке, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в прошлом месяце в результате проверок, проведенных в детских садах в этрапах Фарап, Саят, Дянев Лебапского велаята, выяснилось: малыши часто смотрят турецкие каналы с детскими передачами и мультфильмами. Это способствует тому, что дети быстро заучивают и используют услышанные слова, поскольку туркменский и турецкие языки похожи.

Комиссия приняла решение запретить в дошкольных учреждениях включать телеканалы на турецком. Несколько раз в неделю участковые будут проверять исполнение указания. В случае выявления нарушения заведующим и воспитателям грозит увольнение. Руководству детских садов также поручено поговорить с родителями, чтобы они и дома минимизировали время просмотра турецких каналов.

Власти Узбекистане в феврале решили снять с показа иностранные сериалы и заменить их на узбекские, объяснив это тем, что некоторые телеканалы имеют более высокую долю иностранных фильмов и сериалов в своих сетках вещания. Против показа турецких сериалов также выступили религиозные деятели, связав это с необходимостью «кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом направлении».