Военный комиссариат Ленинградской области поздравил российских женщин с Международным женским днем и предложил им в качестве подарка поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших ухажеров, чтобы их забрали в армию. Ролик с обращением опубликовали в Instagram-аккаунте администрации региона.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», – заявил в видеопоздравлении начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти Юрий Хромов.

Полковник пожелал россиянкам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие защитники, которые будут беречь не только родину, но и их самих.

Многие девушки отреагировали на просьбу положительно и начали указывать в комментариях под публикацией аккаунты своих молодых людей. «Если вы его заберете, будет самым лучшим подарком!» — написала одна из пользовательниц. Другая попросила отправить своего знакомого «в Антарктиду».

Ранее с Международным женским днем жительниц России поздравил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. «Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», – сказал Путин.

При этом, несмотря на домашние хлопоты, женщины достигают вершин в самых разных сферах деятельности, добавил президент.