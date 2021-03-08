В обращении от имени организации, направленном членам Совета Федерации и депутатам Госдумы, говорится о болезненно-двойственном отношении жертв депортаций к отмечаемым на госуровне в эти дни праздникам – Дню защитника отечества и Международному женскому дню.

«Общество не может быть в полной мере здоровым, если не задумывается о приоритете исторической справедливости и уважения чувств всех народов нашей страны… В 1944 году и в последующие 13 лет репрессированные народы претерпели немыслимый по масштабам урон относительно численности и развития. В местах насильственной депортации (Казахстан, Средняя Азия и Сибирь) погиб каждый третий-четвертый представитель этих народов (чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и другие), а общественно-политическое и культурное развитие не только прекратилось, но и откинулось на десятилетия назад, являя собой абсолютный регресс и разлом исторического культурного кода этих народов», – говорится в обращении, опубликованном на официальной странице Конгресса карачаевского народа в Instagram.

В обращении констатируется, что День защитника Отечества и Международный женский день со временем утратили исторический смысл и трансформировались в празднование своей половой принадлежности.

«Изначально 8 Марта – это день борьбы за женскую эмансипацию и равноправие, а 23 Февраля – День Советской Армии и Военно-морского флота. При этом смысловая нагрузка этих дат сильно изменилась, и в итоге общество приспособило их под свои потребности, превращая их в дни для манифестации гендерных стереотипов», – говорится в заявлении за подписью председателя Союза репрессированных народов России Къады-хаджи Халкечева.

Общественники напоминают, что 19-я статья Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности и религии.

«В нашем демократическом государстве не должно быть контраста, когда одна часть многонационального народа страны оплакивает безвинных жертв (без малого 2 миллиона человек и еще 6 миллионов человек, солидарных с ними в силу перенесенных политических репрессивных мер и братских отношений с депортированными народами) бесчеловечно насильственных депортаций, а другая часть праздно радуется и отмечает дни, которые лишены идеологически сакральных смыслов», – считают в организации.

В целях уважения чувств народов, подвергнутых насильственной депортации, укрепления межнационального мира, а также социального равенства женщин и мужчин, Союз репрессированных народов просит у законодателей внести правовую инициативу об исключении праздников 23 февраля и 8 марта из числа официальных праздников и выходных дней в РФ.

«23 февраля оставить профессиональным днем всех военных (но не государственным выходным днем) или совместить «День защитника Отечества» с «Днем Победы» 9 мая (смысловая нагрузка одинаковая), а вместо празднования 8 марта «Международного женского дня», достойно праздновать на государственном уровне «День Матери» и «День семьи и верности»», – говорится в заключении обращения.

23 февраля 1944 по приказу Сталина из родных мест были депортированы до 500 тысяч чеченцев и ингушей. Официальным объяснением стала формулировка «За коллективную измену». 8 марта по тем же причинам выселению подверглись около 40 тысяч балкарцев.