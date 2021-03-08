Более чем три четверти россиян (79%) считают, что неоправданно высокую зарплату получают политики. Второе место среди тех, кто, по мнению 61% респондентов, получает слишком большую зарплату, занимают банкиры, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Ipsos.

Среди опрошенных во всем мире эти профессии также оказались в списке с необоснованно высокой зарплатой: 74% опрошенных назвали политиков, 41% – банкиров.

Четверть опрошенных россиян считают, что слишком много платят полицейским, еще 14% назвали программистов, отмечает издание.

Слишком маленькую зарплату, по мнению 71% жителей России, получают соцработники (например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями). Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например, работников яслей и нянь (69%). Еще 63% опрошенных в России заявили, что слишком маленькая зарплата у учителей.

Среди профессий, представители которых получают именно столько, сколько должны, респонденты назвали бухгалтеров (62%), компьютерных инженеров (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%).

В опросе участвовали 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек.

Ранее Фонд развития опубликовал результаты исследования «Индекс социального благополучия регионов», согласно которому первое место в рейтинге регионов по средней зарплате в России заняла Магаданская область (при прожиточном минимуме в 23,6 тыс. средняя зарплата составляет 127 тыс. рублей).

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,6 тыс. рублей и прожиточным минимумом в 20,1 тыс. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где зарплата составляет 85,8 тыс., а прожиточный минимум – 20,4 тыс. рублей.