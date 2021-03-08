В беседе с местными СМИ Чавушоглу заявил, что двусторонние отношения Турции и Узбекистана достигли высокого уровня благодаря усилиям лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Шавката Мирзиёева. Глава МИД также отметил намерение двух сторон укрепить сотрудничество в различных сферах, в частности в области культуры, туризма, образования и сельского хозяйства.

«Мы [Турция и Узбекистан] сотрудничаем во имя единства Тюркского мира. Прилагаем совместные усилия для сохранения стабильности и спокойствия в регионе. Посещая этот регион [город Хива], мы хотим продемонстрировать туристический и культурный потенциал Узбекистана», – заявил министр, пригласив турецких граждан посетить Хиву.

Шеф турецкой дипломатии отметил, что президент Эрдоган поручил компаниям своей страны участвовать в строительстве отелей в городах Хива, Бухара и Самарканд. Чавушоглу также рассказал о намерении флагмана гражданской авиации Турции – компании Turkish Airlines – организовать рейсы в Бухару, после чего турецкие граждане получат возможность посетить исторический город и ознакомиться с культурными достопримечательностями города.

Кроме того, Чавушоглу в ходе своего визита был удостоен звания «Почетного гражданина Хивы». Глава турецкого внешнеполитического ведомства посетил здесь историческую крепость Ичан-Кала, дворец Нуруллабай, минарет «Кальта Минор», Джума-мечеть, цитадель Арк и мавзолей Пахлавана-Махмуда.

Старинный город Хива в XVI веке был центром Хорезмского государства. В XVII веке он стал столицей Хивинского ханства, в 1873 году перешел под контроль Советского Союза.

Богатое культурное наследие, дошедшее до наших дней, делает Хиву одним из интереснейших мест современного Узбекистана. В этом городе родились такие исторические личности, как Аль-Хорезми и Аль-Бируни.