На Камчатке на 94-м году жизни ушла из жизни последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Тимошенко. Как передает Kam24 со ссылкой на члена-корреспондента РАН Евгения Головко, она умерла на острове Беринга в селе Никольское Алеутского района.

«Очень близкий язык пока еще сохраняется на Алеутских островах (на острове Атка несколько носителей), но в России, насколько мне известно, больше говорящих на этом языке нет. И при этом американский диалект все-таки отличается довольно сильно», – отметил Головко.

По информации издания, Тимошенко родилась в 1927 году в селе Никольском. С 1959 и до 1982 года она заведовала Алеутским районным государственным архивом и до последних дней продолжала консультировать российских и зарубежных специалистов по алеутскому языку и национальной культуре, а также переводила прозу и стихи.

Алеуты – коренное население Алеутских островов, проживающее между Камчаткой и Аляской. По разным оценкам, численность народа в мире составляет от 3500 до 17500 человек, в России она стремительно сокращается (482 человека по данным переписи 2010 года).

В РФ под угрозой исчезновения находятся18 языков коренных народов. По данным языковедов, за последние 150 лет на территории страны исчезло четырнадцать языков. Из них пять – в постсоветский период.