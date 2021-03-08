БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Катар готовится к проведению выставки гражданской обороны
С 15 по 17 марта в Дохе пройдет 13-я международная выставка технологий внутренней национальной безопасности и полицейского оборудования Milipol
Катар готовится к проведению выставки гражданской обороны
Фото: / Others
8 марта 2021 г.

Четырнадцать стран Ближнего Востока, Южной и Северной Америки, Европы примут участие в выставке технологий внутренней нацбезопасности и полицейского оборудования Milipol, где будут представлены новейшая техника в области гражданской обороны и управления безопасности.

Одно из первых мероприятий в регионе в 2021 году состоится в выставочном конференц-центре в Дохе, который будет разбит на пять национальных павильонов, представляющих Бразилию, Францию, Германию, Великобританию и США. Французский павильон будет наиболее крупным.

В экспозиции можно будет увидеть вооружение, оборудование и спецтехнику для органов охраны правопорядка и служб безопасности, антитеррористических подразделений. В их числе — автотранспортные средства, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, системы наблюдения, контроля и идентификации личности, средства связи, аппаратура для прослушивания и техника, защищающая от подслушивания, оружие и боеприпасы, образцы униформы.

Торгово-промышленная палата Парижского региона сообщила, что 77% из 22 крупных участников, которые будут представлены на выставке, впервые примут участие в Катаре. Генеральный директор Milipol Префет Янн Жунот заявил следующее: «Исследовательская и консалтинговая компания Frost & Sullivan прогнозирует, что к 2022 году рынок внутренней безопасности Ближнего Востока вырастет до 19,7 миллиарда долларов. Это предвидение также вызвало большой интерес к нашему мероприятию».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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