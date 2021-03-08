Рейтинг российских регионов с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки по итогам января возглавила Чечня, где показатель достиг 8,06% годовых. В тройку лидеров также вошли республики Ингушетия (8,03%) и Тыва (7,99%), сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

В среднем по России в начале 2021 года заемщики оформляли ипотеку по ставке 7,23% годовых, следует из данных регулятора.

Наименьшие значения между тем зафиксированы в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там размер ставки по кредиту на жилье достиг 7,34% и 7,21%, соответственно.

В феврале 2021 года Центробанк определил регионы с самыми высокими ставками по ипотеке за 2020 год. Рейтинг возглавили Ингушетия с показателем в 8,35% годовых, и Тыва (8,22%). Самые низкие показатели продемонстрировали Якутия (6,3%) и Приморский край (6,5%).

Ранее стало известно, что объем ипотечного кредитования с начала 2020 года к концу октября того же года превысил 3,25 триллиона рублей. «Рост ипотечного кредитования в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении», – говорится в материалах «Дом.РФ» и Frank RG.

До этого рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России был 2018 год, когда на приобретение жилья гражданам было выдано 3 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.