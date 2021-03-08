БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов с самой недоступной ипотекой
Центральный банк России проанализировал средний размер ставок по ипотеке за январь 2021 года и назвал регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Лидерами антирейтинга стали Чечня, Ингушетия и Тыва
Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов с самой недоступной ипотекой
Фото: "Известия" / Others
8 марта 2021 г.

Рейтинг российских регионов с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки по итогам января возглавила Чечня, где показатель достиг 8,06% годовых. В тройку лидеров также вошли республики Ингушетия (8,03%) и Тыва (7,99%), сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

В среднем по России в начале 2021 года заемщики оформляли ипотеку по ставке 7,23% годовых, следует из данных регулятора.

Наименьшие значения между тем зафиксированы в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там размер ставки по кредиту на жилье достиг 7,34% и 7,21%, соответственно.

В феврале 2021 года Центробанк определил регионы с самыми высокими ставками по ипотеке за 2020 год. Рейтинг возглавили Ингушетия с показателем в 8,35% годовых, и Тыва (8,22%). Самые низкие показатели продемонстрировали Якутия (6,3%) и Приморский край (6,5%).

Ранее стало известно, что объем ипотечного кредитования с начала 2020 года к концу октября того же года превысил 3,25 триллиона рублей. «Рост ипотечного кредитования в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении», – говорится в материалах «Дом.РФ» и Frank RG.

До этого рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России был 2018 год, когда на приобретение жилья гражданам было выдано 3 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us