Власти Китая к 2035 году намерены реализовать масштабный инфраструктурный проект по строительству высокоскоростной железной дороги и автомагистрали, которые соединят Китай и остров Тайвань. Согласно плану, представленному в начале марта министром транспорта Ли Сяопэном, ж/д и автомагистраль должны пройти по тоннелю в самой узкой точке Тайваньского пролива, пишет Nikkei Asia.

Отправной точкой будет служить остров Пинтань в провинции Фуцзянь. Он протянется до Синьчжу на северо-западе Тайваня примерно на 130 километров.

Издание отмечает, что включение 15-летнего плана по строительству тоннеля в повестку будет означать, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует оставаться у власти больше положенного срока. «Если Си Цзиньпин останется верховным лидером Китая после национального съезда партии в следующем году и рассчитывает в конечном итоге продлить свое правление примерно до 2035 года, воссоединение Тайваня с материковым Китаем, вероятно, станет отдельным пунктом его повестки дня», – пишут авторы статьи.

Такое же мнение озвучил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов. Он считает, что делать выводы про объединение Китая и Тайваня с помощью транспортной сети преждевременно: Пекин и Тайбэй давно развивают нормальные отношения в торговле и бизнесе.

«Даже в условиях тесных контактов экономических, культурных, гуманитарных, людских, тем не менее тайваньское руководство, во всяком случае его демократическая партия, ставит вопрос о независимости. Что Тайвань – это отдельное государство. Наличие коридора ничего нового не создает», – отметил эксперт.

По его словам, транспортная сеть станет «дополнительной коммуникационной связкой, которая облегчит товарные и, вероятно, гуманитарные потоки». В этом смысле они станут единим экономическим целым, объяснил востоковед: «Но приведет ли это к политическому объединению, – я сомневаюсь. Проект, конечно, амбициозный. Возможно, он выглядит символически и его можно связать с правлением Си Цзиньпина».

Напомним, что Китай считает Тайвань своей «отколовшейся провинцией», а Тайвань настаивает, что является независимым государством со своей собственной конституцией, армией и избранным правительством. Свою столицу и администрацию «независимый» остров основал в 1949 году, когда Коммунистическая партия взяла под контроль материковую часть, а оппозиционные к ним силы отступили на Тайвань и основали там свою власть.

В последнее время напряженность между Китаем и Тайванем возросла, и Пекин не исключает применение силы для возвращения острова под свой контроль.