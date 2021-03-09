Градус напряженности между Россией и Европейским союзом, кажется, достиг максимума. Такое ощущение, что еще чуть-чуть – и два боксера бросят перчатки и будут махаться уже на кулаках. Глава МИД России Сергей Лавров еле сдерживает себя, чтобы не повторить слова, произнесенные им на одной из пресс-конференций. Тон отношений диктует арест Алексея Навального и последовавший за ним визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Испанец прилетел в Москву, чтобы улучшить отношения. Но когда он начал поднимать вопрос прав человека и освобождения Навального, стало понятно, что миссия провалена.

Сергей Викторович – очень сдержанный и опытный дипломат, но когда его гость начинает говорить с позиции учителя, то «зубр дипломатии» всегда находит что сказать в ответ. Справиться с Боррелем, который всего лишь год успел проработать посту главы МИД, Лаврову было несложно.

Российский министр буквально засыпал Борреля примерами того, как на Западе сплошь и рядом нарушаются права человека. Вот пару свежих примеров: переезжающий людей полицейский джип в США, политизированный суд над организаторами референдума об отделении Каталонии от Испании, и окровавленное от водомета лицо женщины на протестах в Нидерландах. Европейскому дипломату на эти примеры «уважения демократии ответить было нечем».

Провал миссии Борреля оказался стопроцентным далеко не потому, что он не смог добиться освобождения Навального. Ведь еще до поездки в одном из интервью он признался, что не верит в возможность договориться с Кремлем по этому вопросу. Неудача крылась, прежде всего, в поражении в словесной полемике своему непосредственному оппоненту. Это заметили не только российские, но и европейские СМИ. Оценивая его визит Россию, немецкие журналисты, в частности Deutsche Welle, написали, что «Боррель выглядел как плохо подготовленный школьник, которого Лавров поставил в угол».

Надо сказать, «школьник» оказался весьма обидчивым. Не успел он пройти паспортный контроль в аэропорту Брюсселя, как тут же объявил, что Россия «не заинтересована» в нормализации отношений с Евросоюзом и призвал страны ЕС ввести санкции против Москвы. Консенсус в блоке относительно дела Навального, похоже, сложился. Конечно, «Северный поток-2» никто заблокировать не сможет. Но все-таки, как сообщало агентство Reuters 22 февраля со ссылкой на три дипломатических источника, главы МИД стран Европейского союза достигли договоренностей о вводе персональных санкций против России.

Россия логику Борреля с трудом понимает. Когда арестовывают Навального, то для Брюсселя это абсолютное зло, нарушение прав человека. Но когда в Прибалтике начинаются гонения на российских журналистов, а в Голландии избивают демонстранта – это уже «торжество демократии».

Сказал ли Боррель о санкциях из личной обиды или он подошел к этому вопросу рационально, но на Смоленской площади его угрозу восприняли всерьез. Сергей Лавров пригрозил, что если Евросоюз примет губительные для российской экономики санкции, то Москва полностью разорвет отношения с ним. Столь серьезная риторика демонстрирует либо разочарование властей России в том, что со временем возможна «оттепель», либо готовность на жесткие меры или блеф. Как бы то ни было, но западные СМИ восприняли угрозу всерьез. Кто-то подумал: «А вдруг Россия выключит газовый кран?» Последствия такого решения будут одинаково губительными для обоих игроков.

Из всей этой истории видно, что отношения России и Европы достигли самого низкого уровня, сравнимого уже с отношениями Кремля и Белого дома. А кто же в этом виноват? Европа считает, что виновата Россия, которая сажает оппозиционеров и не возвращает Украине Крым. Кремль же уверен, что проблема в Европе, которая положила глаз на зоны исторического влияния России, свергает режимы в Украине, Грузии и пытается то же самое провернуть в самой России.

Даже далекому от политики человеку понятно, что конфронтация – дорога в никуда. Выход из тупика все равно должен быть найден. Россия же не может просто взять и закрыться железным занавесом от Европы. Россияне все-таки ездят в Старый свет, покупают автомобили, оборудование и одежду с валютным составляющим. В свою очередь, Россия продает ЕС газ и нефть. Если прекратить поставки – это ударит по карману как россиян, так и европейцев. Потому что немецкие заводы работают на российском топливе, а проданные кубометры газа и баррели нефти обеспечивают зарплату бюджетников и выплаты пенсионерам в России.

России с Европой нужен компромисс. Но в Кремле исходят из того, что он не может быть достигнут любой ценой, как это было при Горбачеве и Ельцине, когда ради дружбы с Западом Москва потеряла влияние в мире и все кончилось развалом огромной страны. При нормализации отношений с Европой нынешняя администрация в Кремле будет добиваться того, чтобы интересы России уважались. А это значит – самостоятельный выбор пути своего развития без советов и вмешательств извне. Готова ли Европа ради добрых отношений с Россией забыть о демократии, свободе слова и правах человека – большой вопрос. Если бы не украинский конфликт и ситуация с Крымом, быть может, ЕС выбрал бы более прагматичный курс.