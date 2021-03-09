Ограниченное передвижение, самоизоляция и экономическая незащищенность в условиях пандемии COVID-19 серьезно повысили во всем мире уязвимость женщин к насилию в семье, заявила Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»). В некоторых странах количество звонков на горячую линию для женщин, страдающих от домашнего насилия, увеличилось в пять раз, сообщает Anadolu со ссылкой на данные организации.

За время пандемии «во всем мире 35% женщин подверглись физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или лица, не являющегося партнером», – говорится в отчете ООН. В некоторых странах, согласно исследованиям, этот показатель достиг 70%.

Как заявили в ООН, у женщин, перенесших насилие, более высокий риск впасть в депрессию, решиться на аборт или заразиться ВИЧ, чем у тех, кто никогда с этим не сталкивался.

По статистике, каждый день 137 женщин умирают от рук члена своей семьи. По оценкам экспертов, из 87 тысяч женщин, умышленно убитых в 2017 году во всем мире, более половины (50 тысяч) – жертвы мужей, партнеров или членов семей.

Более трети (30 тысяч) женщин, умышленно убитых в 2017 году, – жертвы нынешних или бывших партнеров. Менее 40% женщин, подвергшихся насилию, обращаются за помощью.

По данным ООН, каждая десятая женщина в Европейском союзе заявляла о том, что подвергалась кибер-преследованиям с 15 лет, что включало получение нежелательных или оскорбительных писем сексуального характера или SMS-сообщений, а также оскорбительных и неуместных рекламных материалов в Интернете. Риск виртуального насилия наиболее высок для молодых женщин в возрасте 18–29 лет.

Женщины называют социальные сети основным каналом данного типа насилия. Почти половина (44%) из охваченных исследованием рассказали, что получали угрозы смертью, изнасилованием, нападением или похищением в отношении них или их семей.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке от 40% до 60% женщин подвергались сексуальным домогательствам на улице. В исследовании, проведенном в нескольких странах, большинство опрошенных подтвердили, что слышали в свой адрес непристойные комментарии, чувствовали пристальные взгляды (назойливое наблюдение) или стали жертвами преследования. От 31% до 64% мужчин признались, что они совершали такие действия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении с Международным женским днем подчеркнул, что дискриминация в отношении представительниц прекрасного пола недопустима, а любое физическое и психологическое насилие в отношение женщин – это преступление против человечности.