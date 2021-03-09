Учащиеся французских лицеев выступают за смягчение секулярных запретов: школьники против исламофобии и антисемитизма, и, по их мнению, ношение религиозных головных уборов, будь то хиджаб или кипа, должно быть разрешено.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом общественного мнения и маркетинговых исследований Франции (IFOP), результаты которого есть у Le Parisien.

Так, 52% французских старшеклассников от 15 до 18 лет считают, что запрет на «религиозную символику» следует отменить. Примечательно, что их количество более чем в два раза превышает число взрослых, придерживающихся аналогичного мнения – 25%. Чуть менее половины (49%) лицеистов выступают также за то, чтобы разрешить государственным служащим, таким как учителя или полицейские, носить религиозную одежду.

Кроме того, 43% французских школьников считают, что данный запрет является дискриминационным, по крайней мере, в отношении одной религиозной группы. Более трети (37%) из них считают запреты исламофобскими. С ними солидарны 81% школьников из мусульманских семей.

Интересно, что подростки смотрят на «laïcité» (лаицизм, секуляризм) иначе, нежели взрослые французы. Около 29% старшеклассников считают, что секуляризм – это, прежде всего, «равенство всех религий» (по сравнению с 19% взрослых). Лишь 11% из них думают, что в первую очередь речь идет об «уменьшении влияния религий в нашем обществе» (так полагают 26% взрослых).

Опрос IFOP был организован через шесть месяцев после убийства учителя Сэмюэля Пати, показавшего карикатуры на пророка Мухаммада в классе, а также законопроекта французского правительства о «сепаратизме», который, согласно его авторам, направлен на усиление правовых инструментов, доступных правительству для ограничения «исламистского радикализма» во Франции. Эти события вновь инициировали общественные дебаты о том, что такое секуляризм и насколько правительство должно регулировать религиозную практику.

Ношение «религиозной символики» в государственных школах было законодательно запрещено в 2004 году как часть официально закрепленного в 1905 году во Франции принципа секуляризма. Правительство хочет пойти еще дальше и запретить хиджаб в университетах.