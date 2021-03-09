Мусульмане России способствовали выходу в свет первого русскоязычного перевода Энциклики главы Римско-католической церкви Папы Римского Франциска о братстве и социальной дружбе «Fratelli tutti» – «Все братья». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации, выступившего основным партнером Ватикана в издании документа.

В подготовке русскоязычной версии книги Папы принимали участие специалисты входящего в ДУМ РФ издательского дома «Медина» совместно с научным коллективом Международного мусульманского форума (Muslim International Forum).

Издание «Fratelli tutti» в России стало первым в книжной серии «Межрелигиозный диалог» ИД «Медина». Особое внимание в нем уделяется миротворческим и гуманистическим инициативам и посланиям ведущих религиозных лидеров. «Межрелигиозный диалог» будет содействовать научному изучению и осмыслению фундаментальных вопросов для гармонизации межрелигиозных отношений, а также обогащению современного межрелигиозного дискурса, утверждают инициаторы проекта.

Презентация книги состоялась в начале марта в Москве. Выступивший на ней апостольский нунций Ватикана в Российской Федерации Монсиньор Джованни Д’аниелло огласил собравшимся послание Папы Римского Франциска. В нем отмечается, что размышления и обсуждение Энциклики могут быть полезны не только в России, где диалог между христианами и мусульманами активно развивается, но и в других странах. «Я уверен, что открытое и искреннее сопоставление своих размышлений с темами Энциклики «Все братья» может содействовать диалогу среди религий», – подчеркнул он.

«Всеобщая открытость позволит нам понять и оценить другого, потому что настоящая любовь, вдохновляемая Богом, не может не рождать в сердцах всех нас желание взаимной помощи, несмотря на отличия, которые могут нас по-разному характеризовать, и которые вместо того, чтобы быть помехами, являются скорее обогащающими нас элементами», – добавил апостольский нунций Д’аниелло.

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин в своем приветственном слове, зачитанном муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым, выразил «глубочайшую признательность досточтимому брату, духовному лидеру католиков всего мира и главе Католической церкви Папе Римскому Франциску». «Я благодарен, в первую очередь, за тот большой, чрезвычайно необходимый человечеству и вдохновенный труд, коим является энциклика «Fratelli tutti» – «Все братья» о братстве и социальной дружбе», – заявил Гайнутдин.

Муфтий отметил, что рука дружбы и мира, протянутая Папой в сторону исламского мира в 2019 году на Аравийском полуострове, с признательностью и уважением воспринимается мусульманами евразийского пространства, так как «на путях достижения мира и гармонии для наших народов нет ничего благороднее поиска общения, диалога и великодушия». Мусульманское сообщество России принимает этот уникальный в истории жест доброй воли и заявляет о своей готовности идти рука об руку с христианскими братьями для достижения мира и справедливости, добавил глава ДУМ РФ.

На мероприятии присутствовал и председатель Комитета Государственной думы по делам национальностей Валерий Газзаев, который назвал перевод на русский язык документа Римско-католической церкви важным шагом на пути к межрелигиозному диалогу.

Высоко оценил значимость Энциклики в укреплении братства и любви между последователями всех авраамических религий главный раввин России Адольф Шаевич. Он поблагодарил муфтия за инициативу издать на русском языке послание папы Римского.

С приветственными речами также выступили председатель Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци, председатель Совета при Патриархе Кирилле по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий Матрусов, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов и др.

В презентации приняли участие представители посольств ряда государств, религиозных, государственных и общественных организаций, ученые, деятели культуры и представители СМИ.