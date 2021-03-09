Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» сообщил, что более 2 миллионов россиян сделали первую прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», еще столько же получили два компонента вакцины. Однако, как заметил глава государства, в девяти субъектах России прививаться от COVID-19 пока не начали.

Согласно исследованию, проведенному РБК, самыми отстающими по темпам вакцинации стали регионы Северного Кавказа. К примеру, Дагестан - единственный российский регион, где первой дозой «Спутника V» привито меньше 1% населения (0,46%). Менее 2% вакцинированы в Северной Осетии (1,79%), Чечне (1,69%), Карачаево-Черкесии (1,59%) и Кабардино-Балкарии (1,18%). В Ингушетии дела обстоят ненамного лучше – первую дозу получили только 2,18% жителей.

В Пермском крае и Ростовской области с февраля этого года наблюдается рост темпов вакцинации – показатели в регионах достигли 2,16% и 2,04%, соответственно. Тем не менее, в некоторых субъектах РФ демонстрируется спад: в Татарстане привились всего 2,23% населения, в Хабаровском крае – 2,17%, в Чувашии – 2,08%.

На передовой в плане вакцинации оказалась Магаданская область, где привились уже 9,03% жителей. За ней следуют Сахалинская область – 6,02%; Чукотский автономный округ – 5,97%; Москва – 5,52%; Белгородская область – 5,37%; Якутия – 5,25%.

По состоянию на 5 марта в Москве одну дозу вакцины получили более 700 тысяч человек, в Санкт-Петербурге, по данным на 4 марта, – 260,5 тысячи человек (4,83%), а в Подмосковье – 327 тысяч (4,26%).

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Всего на начало марта были вакцинированы (хотя бы одной дозой) не менее 4,72 миллиона россиян (3,22% населения страны), двумя дозами — 1,61 миллиона (1,1%).

По данным Bloomberg, по состоянию на 5 марта всего было израсходовано 279 миллионов доз в 111 государствах.

В Турции вакцинацию начали 8,9% населения, в Израиле хотя бы одну дозу получили 53,9% жителей, в Великобритании – 31,4%, в США – 16,3%, в Швейцарии – 6,4%, во Франции – 5%, в Германии – 5,5%, в Испании – 6,3%, в Италии – 5,6%, в Австрии – 5,4%.