Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times заявил о том, что растущие возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у Вашингтона.

«Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа. Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», – сказал командующий Космическими силами США.

По его словам, у Китая и России есть «ряд лазерных установок различной мощности», предназначение которых заключается в следующем: «уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники с Земли».

Реймонд также уверен в том, что Китай и Россия располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. «У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», – пояснил военачальник.

Генерал не исключает версию, согласно которой Россия якобы применяла спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Он также полагает, что у Китая тоже имеется «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.

В январе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ и КНР представляют «растущую угрозу» для Соединенных Штатов в космосе, назвав Москву «ключевым противником».

Ранее РФ обвинила США в «циничной милитаризации космоса» и игнорировании предложений о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В Кремле подчеркнули, что выступают за полную демилитаризацию космоса.