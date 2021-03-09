В Турции проведены успешные испытания зенитного ракетного комплекса средней дальности Hisar-O+, сообщил в Twitter глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

«Государственные испытания ЗРК отечественного производства средней дальности Hisar-O+ проведены успешно. Комплекс поразил все заданные цели на максимальной дальности и высотах, которые до сегодняшнего дня устанавливались в нашей стране. Все цели уничтожены прямым попаданием. Хотелось бы выразить благодарность партнерам по проекту – компаниям ASELSAN и Roketsan, которые внесли вклад в создание зенитно-ракетного комплекса», – написал Демир.

ЗРК разработан при поддержке Управления оборонпрома с участием компаний ASELSAN, Roketsan и других фирм. Комплекс Hisar-O+ будет задействован для устранения угроз средней дальности в сфере ПВО.

Система нацелена на обеспечение противовоздушной обороны, в особенности, военных объектов и иных стратегически важных структур. Комплекс действует в любых погодных условиях, уничтожая летательные аппараты, крылатые ракеты, БПЛА и ракеты класса «воздух-земля».

Зенитная ракетная система малой и средней дальности Hisar прошла успешные испытания в 2019 году. После Министерство оборонной промышленности Турции объявило о начале разработки ЗРК большой и средней дальности Hisar-U.

Зенитную ракетную систему малой и средней дальности Hisar турецкая компания Aselsan впервые представила на проходившей с 5 по 8 мая 2015 года в Стамбуле 12-й международной выставке International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015). Система Hisar включала зенитные ракетные комплексы средней дальности Hisar, малой дальности Hisar-A и общую систему управления огнем.